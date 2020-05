Ginnastica artistica, per i piccoli atleti lezioni online insieme ai genitori

Dopo due mesi, durante i quali sono stati inviati ai ginnasti della ginnastica artistica di Lugo gli esercizi da fare a casa per mantenersi in forma in vista della ripresa degli allenamenti, sono iniziate dalla settimana scorsa le videolezioni gratuite su Zoom per i bambini e i ragazzi dai sei anni in su, durante le quali gli atleti insieme ai propri compagni di squadra e agli allenatori si sono potuti allenare in compagnia e scambiare qualche chiacchiera dopo tanto tempo. La prima settimana ha visto la partecipazione di circa 60 ragazzi.

Da mercoledì, inoltre, questa esperienza verrà proposta anche ai bambini più piccoli (3-5 anni) che con i genitori, guidati dagli allenatori, potranno fare un po' di movimento e qualche gioco insieme ai propri compagni. "Questa settimana saranno quasi 100 i bambini che, suddivisi in diversi turni, hanno scelto di allenarsi con noi a distanza. Queste lezioni continueranno per tutto il mese di maggio, sperando che da giugno ci si possa rivedere al centro estivo".