Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per le atlete dell'Edera al campionato Silver eccellenza

Pioggia di medaglie per le ragazze dell'agonistica femminile dell'Edera artistica nel campionato Silver eccellenza. Per la categoria Junior 2 Caloffi Sofia si aggiudica medaglia d'oro in classifica generale e alla trave, argento al volteggio e al corpo libero. Per la categoria Junior 3 Isabella Merendi conquista la medaglia d'oro al volteggio e alla trave, Giorgia Morghenti l'argento a corpo libero e volteggio e Luca Tassani bronzo alla trave. In questa categoria buoni piazzamenti anche per Sveva Prestigiovanni. In categoria Senior 2, infine, Elena Bugli si aggiudica la medaglia d'argento in classifica generale e al corpo libero, oro al volteggio.