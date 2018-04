Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per le atlete dell'Edera

Si è svolta domenica 8 aprile a Rimini la prima prova del campionato Individuale LB3 ed LB. La società ravvenate Edera artistica è stata rappresentata da 24 atlete che hanno ottenuto ottimi risultati.

Per la categoria LB3:

Allieve 2007: Matilde Castellari conquista un bellissimo oro, portando a termine una gara senza errori; stessa categoria, (Allieve 2008), argento per Alice Melini e quarto posto per Francesca Balzani; Angela Casadio, Junior 2005, centra il podio, classificandosi terza.

Per la categoria LB:

Junior 2005: Marta Filippi ottavo posto e Alice Gasperoni 12esima; Allieve 2006: Rebecca Felli (quarta classificata), Lucia Tasselli (settima classificata), Bianca Fantini (15esima), Ilary Sahitaj (16esima), Vittoria Micelli (17esima) e Alessia Fanciullo (18esima); allieve 2007: sesta classificata Sofia Mengoni, seguita dalle compagne Giulia Gasperoni (nona classificata) ed Elena Casadio (decima classificata); Junior 2004: terza classificata Sara Mengoni, seguita da Elisa Fabbri, quarta classificata; Junior 2003: oro per Alice Ballardini e quarta Classifica Chiara Stefani; senior 2002/01: podio conquistato dall’Edera: argento per Alessia Salatelli, bronzo per Alessia Morghenti e ottava classificata Sofia Fornasiero