Ginnastica artistica, splendido inizio d'anno per l'Edera

Splendido inizio dell’anno sportivo per l’Edera Artistica alla prima prova del Campionato Individuale Silver, svoltosi a Rimini lo scorso weekend. Nella giornata di sabato ottimo esordio per Francesca Balzani nella categoria LB classe 2008 classificandosi al secondo posto; brave anche le sue compagne di corso, che ci regalano un podio tutto Edera Artistica: prima classificata Elena Casadio, seguita da Linda Tripaldi e Sofia Mengoni ( classe 2007). Doppietta di podio tutto Edera Artistica anche nel campionato LB classe 2005, dove vediamo sul gradino più alto Caterina Gerardi, 2° posto per Marta Filippi e 3° posto per Alice Gasperoni. Per concludere la giornata di sabato, ottimi risultati anche nella Categoria classe 2004, 1° classifica Arianna Conti e 3° classificata Andrea Parisi.

Nella giornata di domenica, nel Campionato Silver LA classe 2003 splendido 3° posto per Paola Vergallo; segue nella Categoria LB3 classe 2010 Linda Valgiusti, classificata al 1° posto; 2° posto a pari merito per Alice Melini nella categoria classe 2008; 3° posto per Lucia Bergamaschi,stessa categoria, classe 2005 e infine, per concludere la giornata di domenica al meglio, 1° posto per Elisa Fabbri classe 2004. Grande soddisfazione per i tecnici Laura Venco, Aurora Inclima, Chiara Tellarini e Francesca Righini per questo weekend.