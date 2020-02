Ginnastica artistica, tante medaglie nel weekend reggiano per l'Edera

Nel weekend si è svolta a Mezzani Inferiore (Reggio Emilia) la prima prova regionale del campionato Uisp di prima e seconda categoria riservato alle ginnaste Junior e Senior. L'Edera Ravenna era presente alla competizione con le ginnaste più grandi dell'agonistica Silver che si sono ben comportante durante le varie giornate di gara conquistando un oro, due argenti e cinque bronzi, bilancio più che positivo considerando che questa era la prima uscita di campionato presentando i nuovi programmi ed esercizi.

I risultati

Prima categoria Junior

5a Angelica Perroni al corpo libero

11esima Silvia Elettra Marinello al corpo libero

4a Angelica Perroni al cerchio

5a Silvia Elettra Marinello al cerchio

Seconda categoria Junior 2007

Classifica generale

9a Rebecca Segurini

10a Virginia Donati

18esima Veronica Pretolani

20esima Laura Battistini

Classifica per attrezzo

oro per Rebecca Segurini alla fune

bronzo per Veronica Pretolani alla fune

9a Virginia Donati al cerchio

10a Laura Battistini alla palla

bronzo per Virginia Donati alle clavette

8a Laura Battistini alle clavette

bronzo per Rebecca Segurini al nastro

5a Veronica Pretolani al nastro

Seconda categoria Junior 2005/2006

11a Martina Balzani classifica generale

4a Martina Balzani al cerchio

12esima Martina Balzani alle clavette

Seconda categoria Senior

Classifica Generale

9a Giulia Racagni

23esima Sara Palotta

Classifica per attrezzo

4a Giulia Racagni al cerchio

argento per Giulia Racagni alla fune

5a Sara Palotta alle clavette

9a Sara Palotta al nastro

Coppia categoria I

4a classificate Chiara Ravasio e Francesca Marangoni

Prima categoria Senior

argento per Eleonora Corazza al corpo libero

bronzo per Rebecca Rusalen al corpo libero

bronzo per Eleonora Corazza al cerchio

4a Rebecca Rusalen al cerchio