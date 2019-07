Ginnastica artistica, tante medaglie per l'Edera al Campionato nazionale Silver

Si è svolto a fine giugno a Rimini il Campionato Nazionale Silver di ginnastica artistica femminile, che ha visto affermarsi soprattutto nella categoria Eccellenza le ginnaste della sezione artistica dell'Edera Ravenna, raccogliendo un bottino di ben 9 medaglie. Nella categoria senior 1: Isabella Merendi campionessa italiana all around, oro al volteggio e argento al corpo libero; Lucia Tassani Vice campionessa italiana al volteggio. Categoria senior 2: Maria Elena Bugli bronzo all around e bronzo al volteggio. Categoria junior 1: Anna Pugliese bronzo a trave e al volteggio. Tra le più piccoline categoria LC si distingue tra le migliori 10 d'Italia Sofia Barbetta classe 2009. Per il settore avanzato miglior risultato in assoluto per Arianna Conti che conquista la medaglia d'argento nella categoria LB.