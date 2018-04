Ginnastica artistica, tante soddisfazioni per l'Artistica Faentina

Ancora soddisfazioni per il Club Atletico Faenza. La sezione di ginnastica Artistica allenata dalla direttrice tecnica Elisa Ceroni e Simona Tartaglia ha ottenut ottimi risultati alle seconde prove FGI Silver LB3/LB & LC. Il weekend del 14-15 aprile a Sant’Agata sul Santerno con la somma di corpo libero, trave, parallele e volteggio per LB3 categoria Junior3 Vittoria Bosi ha ottenuto il secondo posto, e in categoria Senior 2 Fabbry Evelyn è salita al primo posto. Per il livello LB categoria Senior 1 Oro per Martina Pompignoli e buona gara anche per Sofia Ruscelli che ha concluso qualche posizione indietro a causa di piccole sbavature. Nella categoria Senior 2 Borghi Michela si è colorata di argento, mentre nella categoria Allieve 1 Sara Cerino è salita sul gradino più alto del podio. Viola Viani ha concluso poco dopo senza giungere al podio. A Cesena nello scorso weekend nella categoria LC Cleo Ciamei ha indossato l'oro.