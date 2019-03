Ginnastica artistica, Viola Baldassarri è campionessa regionale

Cesena porta bene a Viola Baldassarri del C.A. Faenza, tesserata anche quest'anno per la Vis Academy di Sassuolo. Nella seconda prova regionale ha infatti ottenuto il secondo posto nella classifica "all around" del Campionato Individuale Gold Senior di ginnastica artistica. Questo risultato, sommato alla prima posizione della gara d’esordio, ha portato a Viola il titolo di Campionessa Regionale di categoria. Ha ottenuto il primo posto al volteggio ( 13,125 ) e al corpo libero (12,850), buona la prestazione alla trave (10,550) mentre le parallele non è andata molto bene ( 84,50 ) causa il lento recupero dopo infortunio. Senza trascurare lo studio e con sacrifici e volontà la sedicenne si preparerà ancora per i grandi impegni dei prossimi mesi, interregionali e nazionali, sempre sotto la guida delle allenatrici Elisa Ceroni, Simona Tartaglia e del team CA Faenza. I prossimi impegni saranno il 29 - 30 marzo a Padova poi il 2 - 3 aprile a Firenze.