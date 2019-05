Ginnastica artistica, Viola Baldassarri si fa onore ai Nazionali

E' tempo di esami, e l'ultimo esame di una lunga stagione agonistica è stato brillantemente superato dalla ginnasta Viola Baldassarri. Dopo un'annata tribolata, in questo ultimo e impegnativo confronto con le migliori ginnaste italiane l’atleta del C.A. Faenza, in gara con la VIS Academy, ha ottenuto il miglior risultato personale di gara nonostante i suoi 16 anni.

Ad Acicastello, a due passi da Catania, si è disputato il Campionato Individuale Nazionale Gold Junior/Senior di Ginnastica Artistica Femminile dove oltre 50 atlete si sono date battaglia a suon di punteggi giocati sui centesimi: e Viola si è ben distinta con uno ottimo nono posto italiano nell’all around (nel dettaglio decimo posto al Volteggio, 11esimo al corpo libero, 11esimo alla trave e 16esimo alle parallele, attrezzo non di punta per lei). Grande soddisfazione e merito alle allenatrici Elisa Ceroni e Simona Tartaglia e per tutto il CA Faenza.