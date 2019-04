Ginnastica artistica, weekend di conferme per l'Edera a Rimini

Si è svolta sabato 30 marzo a Rimini la Seconda prova del campionato Serie D livello LB Allieve e J/S: impegnate due squadre nella categoria Allieve e 3 squadre nella categoria J/S. La squadra composta da Alice Melini, Francesca Balzani, Sofia Mengoni, Linda Tripaldi e Elena Casadio difende molto bene l’argento conquistato nella prima prova, e si riconfermano, ma sul gradino più alto del podio. Buona prova anche per la squadra composta da Melania D’andrea, Giulia Gasperoni, Alice e Linda Valgiusti, Gaia Bartolotti e Sofia Rivalta: margini di miglioramenti per queste atlete, alcune al primo anno in questo categoria, che si posizionano in sesta posizione. Buoni risultati anche nella categoria J/S: splendido oro per la squadra composta da Andrea Parisi, Francesca Benini, Arianna Conti e Elisa Fabbri, seguite in 4° posizione dalla squadra composta da Sara Mengoni, Viola Gimelli, Marta Filippi e Angela Casadio e in 5° posizione da Caterina Gerardi, Vittoria Micelli, Elisa Bartolotti, Alice Gasperoni e Lucia Bergamaschi. Grande soddisfazione per i tecnici Chiara Tellarini e Francesca Righini