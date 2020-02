Ginnastica artistica, weekend di gara per le atlete dell'Edera Ravenna

Weekend di gara per le atlete dell’Artistica Edera Ravenna. Sabato 1 febbraio a Rimini si è svolta la prima prova del Campionato Individuale LC3 junior/senior Gaf, per alcune esordio in questo livello: per la categoria S1 (2003/2004) oro per Chiara Torlo, a seguire quarta classifica Giorgia Cordoli, quinta Arianna Conti, undicesima Andrea Parisi e diciottesima Elisa Fabbri. Categoria J3 (2005): argento per Caterina Gerardi, quinta Angela Casadio, settimana Siria Venturi e dodicesima Marta Filippi. Categoria J1 (2007): quinto posto per Sofia Rivalta.

Domenica 2 febbraio a Cesena invece prima prova del Campionato Individuale LC junior/senior Gaf. Categoria A2 (classe 2010): esordio per la piccola Longlan Balducci in questa categoria, che ottiene un 15esimo posto in classifica. Categoria A3 (classe 2009): Alice La Penta si classifica nona a pochissimi decimi dal podio. Categoria J1 (classe 2007): esordio in questo campionato per entrambe le atlete dell’Edera: argento per Elena Casadio e settimo posto per Sofia Mengoni, che purtroppo commette una caduta, mancando il podio. Categoria S1 (classe 2004/03): bronzo per Alice Fazio, seguita da Francesca Benini in quinta posizione e da Sara Mengoni in 11esima posizione.