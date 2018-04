Ginnastica artistica, weekend ricco di soddisfazioni per l'Edera

Weekend ricco soddisfazione e ottimo risultati per l’Edera Artistica. Si è svolta nella giornata di sabato la seconda prova del campionato individuale LA. La società ravennate è stata rappresentata da 9 giovani atlete che hanno ottenuto buoni risultati, dimostrando grandi miglioramenti.

Per le Allieve 2006: Elisa Bartolotti ottiene uno splendido quarto posto, a un soffio dal podio. Per le Allieve 2007: Sofia Tarroni ottiene il 14esimo posto, migliorando di oltre 15 posizioni dalla prima prova. Per le Allieve 2008: quarta classificata, come la sorella, Gaia Bartolotti, ottava classificata Aurora Emiliani, decima classificata Francesca Randi e 19esima classificata Rizzi Silvia. Per le Allieve 2009: 35esima classificata Rebecca Carlino, seguita dalla compagna Anna Valpiani (37esima classificata) e Giulia Egitto (42esima classificata). Infine, nella categoria Junior 2004, Viola Gimelli si classificata sesto posto.

Si è svolta domenica la seconda prova del campionato Individuale LB3 ed LB di ginnastica artistica. La società ravvenate è stata rappresentata da 23 atlete che hanno ottenuto ottimi risultati. Per la categoria LB3 Allieve 2007: Matilde Castellari sale sul gradino più alto del podio; stessa categoria, ma fascia d’età diversa (Allieve 2008), secondo posto per Francesca Balzani e sesto posto per Alice Melini; Angela Casadio, Junior 2005, termina la gara senza errori e centra il primo posto. Per la categoria LB Junior 2005: Marta Filippi quinto posto e Alice Gasperoni settima classificata, migliorandosi dalla prova precedente; Allieve 2006: Rebecca Felli nona classificata, Vittoria Micelli 13esima Classificata, Fanciullo Alessia 15esima classificata, Ilary Sahitaj 19esima classificata e Bianca Fantini 20esima classificata; Allieve 2007: quinta classificata Elena Casadio, seguita dalle compagne Sofia Mengoni (14esima classificata) e Giulia Gasperoni (15esima classificata); Junior 2004: seconda classificata Elisa Fabbri e sesta classificata Sara Mengoni; Junior 2003: prima classificata Alice Ballardini e seconda Classificata Chiara Stefani; senior 2002/01: terze classificate a pari merito Alessia Salatelli e Alessia Morghenti e ottava classificata Sofia Fornasiero. Grande soddisfazione per i tecnici Chiara Tellarini, Francesca Righini e Federico Fignagnani.