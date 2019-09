Ginnastica, il Club Atletico Faenza premiato tra le società più antiche

Sono poche le società di ginnastica che possono vantare oltre un secolo di vita. Il Club Atletico Faenza, orgoglioso di far parte di questo ristretto circolo, è stato premiato nei giorni scorsi a Riccione nel corso di una manifestazione per festeggiare i 150 anni del comitato regionale della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI).

Al parco Oltremare, sono stati consegnati riconoscimenti alle società con più di 50 anni di affiliazione, a ex atleti olimpici e agli atleti che attualmente vestono la divisa della Nazionale, alla presenza presenza del presidente FGI Gherardo Tecchi, del presidente della federazione sanmarinese Fabrizio Castiglioni e del presidente del CONI regionale Umberto Suprani. Sono solo 7 le società in Emilia-Romagna fondate oltre 100 anni fa, e tra queste c’è il Club Atletico Faenza - sezione ginnastica, che registra la prima iscrizione alla Federazione nel 1912.

Il presidente del Club Atletico Faenza, Fabrizio Bertaccini, nel ricevere il premio ha ricordato l’impegno che la società mette per la promozione sportiva, che negli ultimi anni, anche grazie alla realizzazione di una palestra specifica per la ginnastica artistica a Faenza, ha visto crescere costantemente il numero dei propri iscritti: oggi sono oltre 450 le atlete e gli atleti tesserati per la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica. “La nostra società - afferma Bertaccini - non si ferma e guarda sempre avanti: ora vuole lanciare un nuovo progetto, una nuova palestra (dedicata alla ginnastica ritmica) che darebbe così uno spazio adeguato a tutte le atlete, oggi costrette ad allenarsi in spazi insufficienti”.