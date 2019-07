Ginnastica ritmica, 10 medaglie per l'Edera ai Campionati Nazionali Silver FGI

Si sono appena conclusi 10 giorni intensi di gare a Rimini: nella cornice della fiera sono andati infatti in scena le finali nazionali dei campionati nazionali Silver FGI di ginnastica ritmica. L’Edera Ravenna era presente alla competizione di fine stagione con ben 50 ginnaste che si sono distinte all’interno delle varie giornate di gare e di competizioni centrando ben 30 finali nazionali e portando a casa un bottino di ben 10 medaglie nazionali.

Nella categoria LE la categoria di più alto livello in assoluto all’interno di questa manifestazione Chiara Solaini si distingue brillantemente centrando la medaglia di bronzo nel concorso all-around nella categoria S1 e le medaglie d’oro e d’argento rispettivamente nelle finali alle clavette e alla palla delle migliori ginnaste d’Italia. Nella stessa categoria LE campionato di Serie D non sono da meno le compagne Giulia Mazzotti, Carlotta Bissi, Elena De Leo e Giulia Racagni che si aggiudicano il 5 posto nazionale nella finalissima delle 30 migliori squadre d’Italia.

Nella categoria LD si distingue fra tutte le ginnaste in gara Carlotta Bissi che si aggiudica 3 Titoli di Campionessa Italiana nella classifica all-around categoria S2 e nelle finali di specialità alla palla e alle clavette.

In questa categoria si distinguono anche le ginnaste:

- Giorgia Vandi che si laurea Campionessa Italiana alla specialità nastro LD A4

- Martina Striolo 5a nella finale alla fune LD A4

- Noemi Muka che giunge nella top ten italiana con il 9 posto nella classifica all-around LD A3 e 7a nella finale alle clavette

- Sibilla Radolovich 5a in Italia nella finale al cerchio LD J1

Nella categoria LD sono scese in pedana anche le ginnaste Carla Marzella, Sara Gardini e Lisa Berlini.

Nella categoria LC varie medaglie per la nostra sezione:

- Giorgia Guberti bronzo nazionale nella categoria LC A2 e 5a al cerchio nella finale nazionale

- Linda Balzani medaglia d’oro al cerchio nella categoria LD A3 e 4a assoluta al nastro

- Bianca Onofri che entra nella top ten italiana con il 5 posto italiano su 112 partecipanti nella classifica all-around LD A3 e conquistando in finale un argento nazionale alla fune e un 7 posto assoluto alle clavette

- Virginia Pilato 4 in Italia nelle clavette LC A3

- Giada Spagnoli 10a in finale LC A4 specialità clavette

- Martina Balzani 8a in finale LC A4 specialità clavette

- Francesca Marangoni 9a in finale LC J2 specialità clavette

- Laura Bettoli 10a in finale LC S1 specialità fune

- Giulia Racagni 6a in finale LC S1 specialità fune

- Agnese Capasso 9a in finale LC S2 specialità clavette

Nella categoria LC sono scese in pedana anche le ginnaste Rebecca Segurini, Giulia Rossi, Giada Palermo, Chiara Ravasio, Agata Antolini, Alice Gemelli e Sofia Agati.

Nella categoria LB centrano la finale Nazionale delle migliori ginnaste d’italia varie atlete della società in competizioni con più di 200 atlete partecipanti:

- Rachele Bartoletti 11al cerchio LB A1

- Gaia Lassandro 6a alla palla LB A3

- Virginia Donati 5a al cerchio LB A4

- Laura Battistini 9a alla palla LB A4

- Agnese Capasso e Sofia Agati 19esimo posto nazionale in finale

Sono scese in pedana nella categoria LB anche le ginnaste Jessica Tane, Stinela Xherahi, Jaclyn Rexha, Martina Ragazzini, Veronica Pretolani, Camilla De Matteis e Anna Giulia Guerrini.

Nella categoria LA ottima prestazione della squadra composta da Gaia Lassandro, Martina Ragazzini, Ginevra Panni e Giorgia Guberti che concludono il campionato con l’8 posto nazionale su 119 squadre in gara nella serie D allieve. Ottimi risultati anche di Aurora Cacchi, Linda Baldini, Camilla Bissi, Giorgia Di Como, Nelide Varasano, Cecilia Lo Presti, Aurora Fabbri e Cristina Origlio. Grandissimo orgoglio nelle tecniche responsabili del settore agonistico Camilla Casadio e Sara Tiene per i prestigiosi risultati raggiunti che concludo nel migliore dei modi l’anno agonistico.