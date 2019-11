Ginnastica ritmica, 3 pass nazionali, una medaglia d’oro e una di bronzo per l’Edera

Nel weekend del 9-10 novembre si è svolta a Paruzzaro la fase zonale del campionato individuale Gold Allieve, la gara di più alto livello tecnico per la categoria allieve del circuito Gold Fgi. L’Edera Ravenna era presente alla competizione con ben 6 ginnaste divise nelle varie categorie di gara che erano riuscite a qualificarsi dopo le fasi regionali.

Nella giornata di domenica mattina nella categoria A1 riservata alle ginnaste dell’anno 2010, grazie a tre ottime esecuzioni, Alice Vandini si laurea Campionessa di Zona Tecnica e vince la medaglia d’oro, seguita al nono posto dalla compagna Caterina Caidi, anche lei protagonista di buone prestazioni su un lotto di ben 25 ginnaste in gara. Nella categoria A2 classe 2009 Margherita Ravaioli non delude le aspettative e chiude al terzo posto in classifica in una gara di altissimo livello tecnico, seguita al 23esimo posto dalla compagna Aldea Pasho. Nella categoria A4 classe 2007 entrambe le ginnaste dell’Edera Ravenna riescono a qualificarsi nella prima metà classifica e, quindi, a qualificarsi per la finale con il 4 attrezzo; chiudono la gara al settimo posto Allegra Jakic e 15esimo posto per Martina Pieralisi. Grazie a questi ottimi risultati Alice Vandini, Margherita Ravaioli e Allegra Jakic ottengono la prestigiosa qualificazione alla fase nazionale, che si terrà i primi di dicembre a Catania e che vedrà scendere in pedana le migliori ginnaste d’Italia allieve in ogni categoria.