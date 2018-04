Ginnastica ritmica, 5 atlete della Rhythmic tra le migliori d'Italia

Strepitoso risultato di Chiara Morelli, Margherita Ferri, Eleonora Vitali, Alice Sansovini e Giulia Mandich, ginnaste in forze alla Asd Rhythmic Ravenna, al Campionato Nazionale di Specialità Gold di ginnastica ritmica Fgi. Ai piedi dell’Etna, le ginnaste ravennati si piazzano tra le migliori d’Italia in una competizione di altissimo livello che vede scendere in gara 20 atlete in ogni attrezzo. Questa gara è la massima competizione per le ginnaste specialiste d’Italia e accedervi è un risultato di grandissimo rilievo soprattutto per una realtà piccola come la Asd. Rhythmic Ravenna.

Chiara Morelli specialista senior al cerchio e le coppie Margherita Ferri-Eleonora Vitali, Giulia Mandich-Alice Sansovini si piazzano nella parte alta della classifica, portando a casa un risultato di partecipazione storico e importante. Durante il weekend si è svolto anche il Campionato Regionale Silver di serie D LA ed LB, dove la Rhythmic Ravenna ha ben figurato con le proprie atlete in gara. Le ginnaste Chiara Bruschi, Chiara Ercolessi e Giada Piovacari si confermano campionesse regionali nella categoria Junior/Senior LB. Buoni i piazzamenti delle compagne, con ampi margini di miglioramento in vista dei campionati Nazionali che si svolgeranno a fine giugno a Rimini, Sara Serafini, Arianna Buzzi, Anna Giulia Suprani, Bolat Suna, Cicognani Sofia, Giudice Emily, Vittoria Nina Siboni, Diletta Corsanici, Annalisa Cuccagna, Morena De Simone, Alice Mura, Emma Zulato, Virginia Donati, Martina Guerrini, Sabrina Nfiha, Vertullo Viola.