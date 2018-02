Ginnastica ritmica, bella prestazione delle atlete del Club Atletico Faenza

Sabato le ginnaste della Sezione Ritmica, allenate dalla direttrice tecnica Giada Ceroni e da Jessica Cornalis e Jemily Savini, hanno gareggiato a Cesena per il campionato di Insieme Serie D LC. Il Club Atletico Faenza per la categoria Allieve ha schierato Alessia Michelotti, Chiara Naldoni, Paola Frega, Lara Bagnaresi e Aurora Pompignoli, che con una bella esibizione di squadra ed una buona successione ha ottenuto il 3° gradino del podio su ben 9 squadre. Per la categoria Junior/Senior Ottima esibizione di Viola Bertaccini, Maria Nigro e Silvia Fragano che, nonostante l’assenza della compagna Victoria Ceban a causa di un infortunio, e la modifica dell’esercizio di gara da parte dei tecnici all'ultimo momento, si sono classifcate al primo posto su ben 14 squadre.