Ginnastica ritmica, buon inizio di stagione per lo Zodiaco

Ottimi i risultati per ciò che riguarda le individualiste LD ed LE. Nella categoria LD A4 Sofia Tosi e Stella Succi al loro primo esordio in questo livello conquistano il 2 ed il 3 gradino del podio con un’ottima performances di gara. A seguire le compagne Rusticali Gaia quinta e dodicesima Balzani Linda. Sempre nella categoria LD J3, Giulia de mare si piazza al 6 posto. Nella categoria LE J2 vince Viola Zangaglia e si piazza al primo posto anche la piccola Ludovica Ajello, al suo primo esordio in questa categoria. Categoria LE A4: all’8 posto si qualifica Giulia zanni e al 10 Lucia amore. Nella categoria junior 1 livello LE Paola de Mare conquista il 3 posto, mentre la compagna Giada Sintoni si qualifica 4. Domenica sempre a Cervia nella gara di serie d LB si qualificano al 4 posto la squadra composta dalle ginnaste Hushi Chiara, Elisa Perrotta e Danesi Gaia. Nella serie d LC le più piccole in gara Parmigiani Bianca, Dirani Alice e Biagi Cloe conquistano un meritatissimo 5 posto. Nella serie d LC junior la squadra di Velotti, Dukich, Minardo e Laghi si piazzano al 3 posto, mentre le compagne a causa di qualche imprecisione ottengono il 5 posto. Un buon esordio per la società la Zodiaco e per le tecniche che seguono queste atlete.