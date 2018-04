Ginnastica ritmica, buoni risultati per il Club Atletico Faenza

Il Club Atletico Faenza nel week-end scorso si e’ diviso in tre parti di Italia con tre competizioni di diverso livello tecnico.

Sabato a Catania Lisa Sfogliaferri, classe 2002, con i colori della Polisportiva Pontevecchio ha partecipato al pregiatissimo campionato individuale di Specialita’Gold Fgi. Una gara molto importante e di altissimo livello tecnico dove a partecipare sono le migliori 21 atlete di tutta la Nazione in specialita’ al nastro. A causa di una caduta di attrezzo si è classificata in decima posizione ad un soffio dalla finalissima che avrebbe sicuramente centrato viste le enormi doti e capacita’di questa bellissima ginnasta. Domenica a San Marino sono scese in pedana di gara per la 2° prova Fgi Silver LD Aurora Pompignoli classe 2006 che con la somma di 12.450 al corpo libero e 11.700 alla palla ottiene il punteggio piu’ alto ottenendo l’oro e salendo sul gradino piu’ alto del podio, sigillando cosi’ la partecipazione al campionato Italiano. Un risultato di tutto rispetto visto il livello tecnico delle altre atlete in gara. A Formigine e’ stato il momento di competizioni di Squadra. Per la Serie D LA Allieve hanno gareggiato Linda Ricci ,Ceruti Alice,Luminita Cearca,Melissa Bagnaresi e Greta Collaku (esordio in FGI), mentre per la SerieD LA Junior/Senior Chiata Mazzoli, Martina Polsinelli, Greta Casadio e Romina Cocieru. Entrambe le formazioni con delle buone esecuzioni si sono colorate d’ Argento, salendo sul 2° gradino del podio, confermando cosi’ l'accesso alla fase Nazionale.