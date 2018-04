Ginnastica ritmica, con 19 medaglie l’Edera vola ai campionati nazionali Uisp

Nel weekend si è svolta a Castelbolognese la seconda prova regionale Uisp di prima e seconda categoria riservato alle ginnaste esordienti e allieve. L’Edera Ravenna Ritmica era presente alla gara con tantissime ginnaste e ha collezionato un ricco bottino: 9 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Grazie a questi ottimi piazzamenti tutte le ginnaste dell’Edera Ravenna hanno centrato la qualificazione alla fase Nazionale di questo campionato che si terrà a fine maggio/inizio giugno a Bologna. Appuntamento il prossimo weekend dove a scendere in pedana nella seconda prova regionale Uisp sarà la volta delle ginnaste più grandi delle categorie Junior e Senior.

I risultati

Seconda categoria allieve:

Bronzo per Lisa Berlini

Categoria AB esordienti/allieve collettivo corpo libero:

Oro e titolo di campionesse regionali per Aldea Pasho, Bianca Onofri e Linda Balzani

Categoria A coppia palle:

Oro e titolo di campionesse regionali per Linda Balzani e Bianca Onofri

Categoria B coppia cerchio/palla:

Argento e titolo di vicecampionesse regionali per Veronica Pretolani e Laura Battistini

Prima Categoria esordienti 2009:

Bronzo Giorgia Guberti al cerchio

5a Giorgia Guberti al corpo libero

Prima categoria esordienti 2008:

6a Sara Benini al corpo libero

7a Virginia Pilato al corpo libero

6a Sara Benini alla fune

Bronzo per Virginia Pilato alla palla

Prima categoria allieve 2007:

Bronzo per Giada Spagnoli al corpo libero

7a Giorgia Vandi al corpo libero

15a Rebecca Segurini al corpo libero

Oro per Rebecca Segurini alla fune e titolo di campionessa regionale

Argento a paro merito per Giorgia Vandi e Giada Spagnoli alla palla

Prima categoria allieve 2006:

Oro per Martina Balzani al corpo libero e titolo di campionessa regionale

7a Martina Balzani al cerchio

Titolo di campionessa regionale alla palla per Giulia Rossi

Titolo di vicecampionessa regionale al corpo libero per Giulia Rossi