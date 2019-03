Ginnastica ritmica, Edera Ravenna d’argento e vola con tre squadre alla Zonale di Campionato

Domenica si è svolta a Carpi la seconda prova regionale del campionato di squadra allieve Gold Fgi. L’Edera Ravenna era presente alla competizione con ben 15 ginnaste suddivise in 3 squadre nelle diverse categorie di gara ed è riuscita nell’obbiettivo di qualificare tutte le squadre alla fase zonale (Interregionale) del campionato. Medaglia d’argento e titolo di vicecampionesse Regionali per la squadra delle più piccole composta da Alice Vandini, Aldea Pasho, Caterina Caidi e Margherita Ravaioli nella categoria Gold 3, sempre medaglia d’argento e titolo di vicampionesse regionali per le compagne di squadra della categoria Gold 2 composta da Linda Balzani, Bianca Onofri, Virginia Pilato, Carla Marzella, Noemi Muka e Giulia Zanni e 4o posto in entrambe le classifiche per le compagne più grandi nella categoria Gold 1 composta da Allegra Jakic, Matilde Oldano, Martina Pieralisi, Martina Striolo e Giorgia Vandi. Grazie a questi risultati la società Edera Ravenna sarà presente con ben 3 squadre alla fase zonale che si terrà il weekend del 13-14 Aprile a Castelletto Ticino e che vedrà scontrarsi le squadre provenienti dalle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano con l’obbiettivo di centrare la qualificazione all’ultima fase quella nazionale. Grandissima soddisfazione quindi nelle tecniche Camilla Casadio e Sare Tiene che sono già al lavoro insieme alle ginnaste per la preparazione di questa seconda e importante fase.