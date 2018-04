Ginnastica ritmica, Emma Bulzoni ai Campionati Nazionali Gold

Domenica si è svolta a Forlì la fase Nazionale del Campionato Individuale Gold di Ginnastica Ritmica delle categorie Junior e Senior, la fase finale del circuito di più alto livello e di più alto prestigio del circuito Gold alla quale hanno partecipato le migliori ginnaste provenienti da tutta l'Italia.

A rappresentare la città di Ravenna a questo importantissimo campionato c'era la società Edera Ravenna Ritmica con la ginnasta Emma Bulzoni che, dopo l'argento alla Fase Interregionale, era riuscita a centrare la qualificazione a questo importantissimo evento. La ginnasta bizantina, in una gara di altissimo livello tecnico, chiude con il 22esimo posto italiano nella categoria Junior1. Per Emma questa era la prima partecipazione a un campionato italiano individuale di così grande portata e la tensione e l'emozione di un evento così importante non hanno permesso alla ginnasta di dimostrare a pieno il suo valore, facendole commettere errori che l'hanno fatta concludere in una posizione molto inferiore rispetto alle sue capacità e al suo livello di preparazione. Appuntamento per l'Edera Ravenna Ritmica il prossimo weekend a Pescara, dove a scendere in pedana nel campionato italiano di massimo livello toccherà alle ginnaste più piccole delle categorie allieve. L'Edera sarà presente alla competizione con le ginnaste Margherita Ravaioli e Emily Beccari, che hanno entrambe centrato la qualificazione.