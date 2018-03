Ginnastica ritmica, giornata storica per le ginnaste dello Zodiaco

Domenica ad Arcore si è svolta la zona tecnica allieve Gold Fgi. Risultato storico per le ginnaste dello Zodiaco Di Ravenna in collaborazione con Endas Cervia, che in una gara di altissimo livello si guadagna il pass con tutte e tre le ginnaste per il prestigioso Campionato Nazionale. Nella categoria A1 Margherita Fucci si aggiudica il primo posto e il titolo di campionessa di zona tecnica, mentre la sua compagna Bianca Lucchi si classifica al terzo posto. Nella categoria A2 invece Camilla Pagnani si classifica prima e guadagna il titolo di campionessa di Zona Tecnica. Prossimo Appuntamento dunque il 28 e il 29 aprile per il campionato italiano.

