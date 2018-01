Ginnastica ritmica, grandi soddisfazioni a Parma per le ginnaste ravennati

Nel weekend del 27 e 28 gennaio si sono svolti a Parma due importanti campionati federali di ginnastica ritmica. La giornata di sabato ha visto impegnate in pedana le ginnaste del campionato regionale Silver LC (il secondo grado più alto del circuito Silver). La Asd Rhythmic Ravenna al suo esordio in questa competizione ha ottenuto ottimi risultati sfiorando il podio con Sofia Rossano e Alessandra Savorelli, rispettivamente quarta e quinta classificata nella categoria Allieve 4 su 28 partecipanti, e raggiungendo un bellissimo terzo gradino del podio con Alice Flamigni nella categoria Senior 1. Buonissimi i piazzamenti di Aurora Ferri, Victoria Mastromarino (A4) e Giulia Caravita (S1) con ampi margini di miglioramento.

La ciliegina sulla torta di un weekend ricco di soddisfazioni per la società ravennate arriva domenica durante il prestigioso campionato regionale di Specialità Gold. Due ori e un bronzo l’eccezionale bottino della Rhythmic Ravenna in questa agguerritissima competizione dove solo le prime quattro classificate per ogni attrezzo conquisteranno l’ambìta qualificazione alla fase interregionale. Salgono sul gradino più alto del podio Chiara Morelli (categoria Senior attrezzo Cerchio) e la coppia Alice Sansovini - Giulia Mandich, per la prima volta in questa categoria. Bronzo invece per la coppia Margherita Ferri - Eleonora Vitali, a conferma del fatto che le categorie d’insieme sono il fiore all’occhiello della Rhythmic. Completano i grandiosi risultati delle compagne Agata Migliaccio (quinta classificata Junior Nastro), Chiara Morelli (quinta classificata Senior Fune) entrambe ad un passo dalla qualificazione e la coppia Karen Foschi - Matilde Ravaioli (settime classificate). Orgogliose e soddisfatte le tecniche Valentina Graffiedi, Romina Cicognani e Giada Mazzavillani già al lavoro in vista della seconda prova.