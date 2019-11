Ginnastica ritmica, i colori dell'Endas spiccano sul podio a Verrès

Si è appena concluso il Campionato Interregionale Individuale Junior Gold Fgi di ginnastica ritmica in Valle d’Aosta, a Verrès, con un altro importante risultato per l’Endas Cervia Ginnastica Ritmica. Nicole Brighi, classe 2006, con ottime esecuzioni e punteggi altissimi conquista la medaglia di bronzo e l’ammissione ai Campionati Nazionali Junior Gold in programma a Salerno, il 14 e 15 dicembre. L’Endas Cervia si conferma ai vertici del settore "ginnastica ritmica", grazie alla competenza tecnica e alla dedizione delle istruttrici responsabili del settore agonistico, Simona Ravaioli e Yana Sinyel’Nikova.