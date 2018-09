Ginnastica ritmica, inizia subito con dei podi la stagione delle atlete dello Zodiaco

Ottimo esordio di stagione per le ginnaste dello Zodiaco al torneo internazionale di San Marino. Sabato 8 e domenica 9 si è svolto il torneo internazionale di San Marino. Nella giornata di sabato solo podi per le ginnaste dello Zodiaco con Camilla Pagnani seconda nel concorso Children A , Viola Zangaglia seconda alla fune nel concorso Pre Junior B e Noemi Tosi terza alla palla sempre nel concorso Pre Junior B.

Domenica per il team Allieve ottava la squadra di Viola Zangaglia Noemi Tosi Giada Sintoni e Paola De Mare. None le piccole Camilla Pagnani Margherita Fucci e Debora Hushi in una gara con bimbe molto più grandi di loro. Per concludere Eliza Hushi insieme alle ginnaste Endas Cervia chiude ottava nella classifica del concorso Team C. Un buon inizio di stagione con ancora tantissimo lavoro da fare, ma che fa ben sperare per il nuovo inzio di campionato

