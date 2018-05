Ginnastica ritmica, l’Edera brilla d’oro al Campionato d’insieme gold

Domenica si è svolta a Formigine la prima prova regionale del campionato d’insieme gold di ginnastica ritmica, competizione in cui sono scese in pedana le squadre dell’Emilia Romagna. L’Edera Ravenna Ritmica era presente alla competizione con ben due squadre, una nella categoria allieve che prevede il programma con 5 funi e una nella categoria giovanile che prevede il programma con 5 nastri.

La formazione della categoria giovanile composta da Emma Bulzoni, Felicia Baes, Sofia Masci, Marta Siboni, Chiara Solaini e Caterina Marian vince questa prima prova di campionato e guadagna la medaglia d’oro distaccando di ben tre punti tutte le avversarie in gara. La seconda giovanissima formazione appartenente alla categoria allieve composta da Matilde Oldano, Martina Pieralisi, Allegra Jakic, Emily Beccari, Margherita Ravaioli e Giulia Zanni conclude la gara con un ottimo quarto posto che fa ben sperare per la prossima prova e per il futuro di queste ginnaste. La formazione dell’Edera Ravenna è stata infatti la squadra più giovane di tutto il campionato formata da bambine dell’anno 2009-2008 e 2007 e alla loro primissima esperienza in questo campionato. Le tecniche Camilla Casadio, Sara Tiene, Alessia Gugliermetti e il mental coach Enrico Bartolini sono ampiamente soddisfatti di entrambe le formazioni per questa primissima uscita di campionato e sono già al lavoro in vista della prossima prova che si terrà a Bologna fra due settimane.