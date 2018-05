Ginnastica ritmica, l’Edera con due argenti vola alle Finali nazionali silver

Sabato 5 maggio si è svolta a Bibbiano la seconda prova regionale del campionato di serie D e d’insieme silver gara indetta dalla Federazione Ginnastica D’Italia. L’Edera Ravenna ritmica era impegnata in entrambe le competizioni con la formazione composta da Martina Bondi, Lisa Berlini, Martina Padoan, Martina Striolo e Sibilla Radolovich che hanno tenuto alti i colori bizantini conquistando due argenti in entrambe le competizioni.

Le ginnaste dell’Edera infatti sono state protagoniste di brillanti performance in entrambe le categorie migliorando tutti punteggi ottenuti nella prima prova di campionato e classificandosi al secondo posto con il titolo di vicecampionesse regionali nella serie D LC e ripetendo lo stesso splendido risultato e quindi guadagnando un altro secondo posto e titolo di vicecampiomesse regionali nella gara d’insieme categoria base specialità esercizio con 5 palle. La squadra dell’Edera Ravenna ha quindi centrato la qualificazione alla fase nazionale che si terrà a Rimini a fine giugno, dove rappresenterà la città di Ravenna in queste specialità. Tanta soddisfazione nelle tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene, che sono già al lavoro con le proprie ginnaste per la fase nazionale dove si cercherà di migliorare ancora.