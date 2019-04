Ginnastica ritmica, l'Edera Ravenna conquista l’ammissione alla fase nazionale Gold Fgi

Questo weekend si è svolta a Castelletto Sopra Ticino la fase Zonale (ex interregionale) del campionato di squadra allieve Gold FGI zona tecnica 2, che ha visto scendere in pedana le squadre delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano.

L'Edera Ravenna era presente alla competizione con ben 3 squadre ognuna nelle diverse categorie di gara conquistando ottimi risultati. Ha conquistato l’oro e il titolo di Campionesse di Zona Tecnica la squadra delle più piccole nella categoria Gold 3 composta da Alice Vandini, Aldea Pasho, Caterina Caidi e Margherita Ravaioli. Argento e titolo di Vicecampionesse di zona Tecnica la squadra nella categoria Gold 2 composta da Linda Balzani, Bianca Onofri, Carla Marzella, Noemi Muka, Virginia Pilato e Giulia Zanni. È invece di bronzo la medaglia della squadra delle più grandi nella categoria Gold 1 composta da Allegra Jakic, Matilde Oldano, Martina Pieralisi, Martina Striolo e Giorgia Vandi.

L’Edera Ravenna è stata l’unica società in gara ad aver centrato il podio in tutte e tre le categorie di gara e grazie a questi eccellenti risultati è riuscita a centrare la qualificazione alla fase nazionale che si terrà fra 2 settimane a Pescara con tutte e tre le squadre. Grande soddisfazione quindi nelle tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene e al mental coach Enrico Bartolini che seguono in palestra ogni giorno le ginnaste e che vedono i risultati e i frutti del lavoro e dell’impegno quotidiano.