Ginnastica ritmica, l'Edera Ravenna conquista tutti i Campionati Italiani Gold

Ottime notizie per l'Edera Ravenna arrivano da Arcore (Monza - Brianza), dove nel weekend si sono disputate le prove della fase di zona tecnica ZT2 Gold Allieve (ex interregionale). Margherita Ravaioli ed Emily Beccati infatti conquistano l’accesso alla fase Italiana del campionato "Gold Allieve", uno tra i più prestigiosi e difficili del panorama italiano di ginnastica ritmica. Ravaioli ha portato a casa l'argento nella categoria "Allieve 1", mentre Beccari ("Allieve 2") ha sfiorato il podio, arrivando quarta.

Sfiorato il passaggio al Campionato Italiano per le ginnaste Allegra Jakic, Matilde Oldano e Martina Pieralisi. Queste ginnaste appartenenti alla categoria "Allieve 3" chiudono rispettivamente al sesto posto Allegra Jakic (a soli 0.30 dal passaggio al Campionato Italiano), al 7º Matilde Oldano e al 14º Martina Pieralisi.

Con questa ammissione al Campionato Italiano "Gold Allieve Fgi" l’Edera Ravenna sezione ritmica sarà l’ unica società bizantina ad aver centrato l’obiettivo di qualificarsi in tutti i Campionati Italiani Gold; più nello specifico con Emma Bulzoni in quello riservato alle ginnaste Junior e Senior, con Chiara Solaini in quello di Specialità ed infine in quello allieve con Margherita Ravaioli ed Emily Beccari. Tanta la soddisfazione nelle tecniche Camilla Casadio, Alessia Gugliermetti e Sara Tiene.