Ginnastica ritmica, l'Edera si conferma colonna portante a Ravenna

Uno splendido risultato quello ottenuto nella giornata di domenica dalle ginnaste dell'Edera a Savignano sul Rubicone. Scese in pedana Emma Bulzoni, Caterina Marian, Sofia Masci e Felicia Baes alla seconda prova regionale Fgi del campionato Gold Junior/senior, non fanno altro che dimostrare la loro bravura nel riuscire a centrare gli obiettivi. Tutte e quattro le ginnaste bizantine allenate da Camilla Casadio, Sara Tiene e Alessia Gugliermetti infatti ottengono il prestigiosissimo pass alla fase Zonale (ex interregionale) di questo campionato. Il merito va anche al mental coach Enrico Bartolini che riesce a portare le ginnaste a un livello di consapevolezza molto alto.

I risultati della seconda prova regionale

Terza posizione e medaglia di bronzo per Emma Bulzoni

Quarta posizione per Caterina Marian

Nona posizione per Sofia Masci

Undicesima posizione per Felicia Baes