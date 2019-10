Ginnastica ritmica, l'Endas Cervia si conferma tra le migliori società d'Italia

Si è svolta a Fabriano il 5-6 ottobre la seconda prova del Campionato d’Insieme Gold di ginnastica ritmica. A ridosso dei campionati individuali gold e di specialità che si svolgeranno la prossima settimana, l’Endas Cervia e poche altre società hanno presentato il programma completo portando in gara tre squadre: allieve, giovanile e open. Fabriano è stata la seconda prova Nazionale e, come durante la prima prova che si è svolta a Torino il maggio scorso, 2 squadre su 3, allieve e giovanile, centrano la finale. Un bilancio estremamente positivo per l’anno sportivo appena cominciato: il campionato d’Insieme si conclude con la Squadra giovanile al 5° posto e Squadra Allieve al 6 posto a livello nazionale. Una grande prestazione che porta Cervia e l’Emilia Romagna ai vertici delle classifiche nelle gare organizzate dalla Federazione Ginnastica d’Italia, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Lo Zodiaco Ravenna.