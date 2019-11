Ginnastica ritmica, l'Endas vola a Catania per il campionato nazionale Allieve Gold

Weekend di fuoco all'interregionale del Campionato Gold Allieve F.G.I. a Castelletto Ticino che ha decretato l'ammissione di ben 5 ginnaste cervesi al Campionato Nazionale Allieve Gold, in programma a Catania il 30 novembre e 1 dicembre prossimi. Grande successo nella categoria A2 per i colori cervesi con Margherita Fucci e Bianca Lucchi rispettivamente prima e seconda classificata. La giornata si è conclusa con l'ammissione ai Nazionali anche per Camilla Pagnani 3a classificata nella categoria A3, di Caterina Maltoni quinta classificata nella stessa categoria e di Nicole Gramellini che nella categoria A4, ha conquistato il pass per Catania, con un eccezionale punteggio con l'attrezzo palla nella finale. Ottime le prestazioni delle più piccole Elisabetta Valdifiori e Sofia Gramellini nella categoria A1 e di Giada Sintoni e Paola De Mare nella categoria A4 che per un soffio non ottengono l'accesso ai Campionati Nazionali. La proficua collaborazione dell'Endas Cervia e Lo Zodiaco Ravenna continua a portare grandi risultati, grazie al lavoro costante e professionale delle istruttrici Simona Ravaioli, Yana Sinyel'Nikova, Elisa Zanzi e Marzia Celotti.