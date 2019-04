Ginnastica ritmica, la Rhytmic vola al Campionato nazionale di squadra allieve gold 3

Greta Benelli, Gaia Cutri e Stella Rossetto compiono l’impresa e conquistano, dopo due prove regionali e una interregionale, la difficilissima qualificazione al Campionato Nazionale di squadra allieve gold 3, in cui si vedranno scendere in pedana le migliori 40 squadre d’Italia. Dopo aver mantenuto la terza posizione regionale, le ginnaste ravennati ottengono il pass nazionale a Castelletto sopra il Ticino dove si è svolta domenica 14 aprile la fase chiamata Zona Tecnica (ex interregionale). Un onore per queste ginnaste che lavorano duramente per farsi spazio nel circuito gold della Federazione Ginnastica d’Italia, un circuito di altissimo livello dove la Asd Rhythmic Ravenna dopo appena 6 anni di attività si sta ritagliando un posto di rispetto. Le ginnaste, accompagnate dalle tecniche Romina Cicognani, Valentina Graffiedi e Ludovica Pazzaglia affronteranno il Campionato Nazionale l’ultimo fine settimana di aprile a Pescara.