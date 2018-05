Ginnastica ritmica, la squadra dello Zodiaco seconda ai Campionati regionali silver

Si è svolta sabato 5 maggio la seconda prova del campionato regionale d’ insieme Silver fgi a Bibbiano. Ottima la riconferma della squadra Mista dello Zodiaco che, con i colori dell’Endas Cervia, si è classificata seconda portando a termine una buona prova all’ esercizio tre cerchi e due palle. Peccato solo per qualche errore che non ha permesso alle ginnaste Bessi Federica, Deserti Alice, Errani Anna, Goy Johanna, e Minardo Sofia di confermare il primo posto ottenuto alla prima prova svoltasi a Cesena.

Ottimi i risultati conseguiti anche dalle altre ginnaste impegnate in altre categorie Per la categoria serie D LC, Junior e senior seste Albicini, Foli, Silvestri; settime De mare, Falletti, Pollaci e Tabellini. Per la categoria Squadra Mista tre cerchi e due palle quarte Dukic, Ghirardini, Lubrano, Miani, Rusalen. Per la categoria Serie D LD quinte Bonitta, Dirani, Evangelista.

