Ginnastica ritmica, la stagione del Rhythmic Ravenna si apre con un prezioso bottino

Nel weekend del 20 e 21 gennaio si è aperta ufficialmente la stagione competitiva 2018 per la società Rhythmic Ravenna. Ottimo il bottino della società Ravennate che raccoglie 11 medaglie (4 ori, 4 argenti e 3 bronzi) in tre diversi campionati. Sabato si è svolta a Formigine la prima prova del campionato regionale Silver LA Fgi di ginnastica ritmica. In questo contesto Elettra Silvia Marinello si aggiudica il secondo gradino del podio nella categoria Junior 1, mentre le compagne più grandi Giorgia Buzzi (Senior 2) e Federica Guazzolini (Senior 1) conquistano rispettivamente l’argento e il quarto posto. Domenica 21, a Parma, è stata la volta del campionato Silver LB, dove le giovanissime ginnaste Gaia Cutri, Greta Benelli, Stella Rossetto (Allieve 1) e Adelina Fistican (Allieve 3) al loro esordio nelle gare di Federazione raggiungono buonissimi piazzamenti in una gara difficile sia come livello che come numero di partecipanti.

Contemporaneamente nelle due giornate, a Reggiolo, si è tenuta la prima prova del Campionato Regionale Uisp. Nella cittadina emiliana guadagnano il gradino più alto del podio Rachele Gualdi (3a categoria Esordienti attrezzo Fune), Anna Gregi, Linda Buscherini, Rachele Gualdi (Collettivo esordienti), Chiara Morelli (3a categoria Senior attrezzo Fune e Cerchio). Occupano il secondo gradino Aurora Ferri, Alessandra Savorelli, Sofia Rossano (Collettivo Allieve) e Agata Migliaccio (3a categoria Junior attrezzo Nastro). Bronzo al collo invece per Rachele Gualdi (3a categoria Esordienti corpo libero), Linda Buscherini (4a categoria esordienti) e la coppia fune/palla di Eleonora Vitali e Margherita Ferri. Da riconoscere anche gli ottimi piazzamenti delle ginnaste Giulia Mandich, Alice Sansovini (quarte classificate categoria coppia), Beatrice Mengucci, Arianna Calistri (quinte classificate categoria coppia) e Anna Gregi (quarta classificata nella quarta categoria esordienti). Soddisfatte le tecniche Alessia Casadei, Isotta Salimbeni, Giada Mazzavillani, Romina Cicognani e Valentina Graffiedi.