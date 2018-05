Ginnastica ritmica, lo Zodiaco sul tetto d'italia nel Criterium giovanile allieve 1

Sabato a Terranuova Bracciolini si sono svolti i campionati nazionali assoluti di ginnastica ritmica. Alla gara più prestigiosa e ambita nel calendario federale dove partecipano solo le ginnaste convocate dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani è scesa in pedana per Lo Zodiaco di Ravenna con i colori Endas Cervia, con cui la società collabora, Margherita Fucci, già vicecampionessa italiana nella categoria Gold 2009 che sulla pedana più ambita d'Italia migliora la sua posizione rispetto al campionato italiano e si aggiudica il primo posto nel Criterium Giovanile Allieve 1, diventando la campionessa assoluta per la sua fascia d' età dell'anno 2018. Un risultato storico e unico nel suo genere per tutta la città di Ravenna, che per la prima volta raggiunge un traguardo così importante nella ginnastica ritmica.