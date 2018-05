Ginnastica ritmica, Margherita ed Emily brillano al campionato italiano Gold

Nel weekend si è tenuta a Pescara la fase conclusiva del campionato di più alto livello e prestigio del circuito di gare Gold di ginnastica ritmica per le categorie allieve, la fase nazionale. A rappresentare i colori della città di Ravenna era presente la società Edera Ravenna con ben due ginnaste: Margherita Ravaioli nella categoria A1 e Emily Beccari nella categoria A2.

Le due ginnaste, pur essendo alla loro prima esperienza in un campionato di così alto livello tecnico e nonostante la loro giovanissima età, non si sono fatte intimorire e hanno reagito alla pedana nazionale con grinta e determinazione, portando a termine delle ottime esecuzioni e degli ottimi piazzamenti. Nella categoria A1 (riservata alle ginnaste classe 2009) Margherita Ravaioli si classifica al sesto posto a pochissimi decimi dal podio nazionale e conferma gli ottimi piazzamenti ottenuti nelle fasi precedenti, classificandosi al secondo posto per la regione Emilia Romagna e al secondo posto nella classifica di zona tecnica 2. Nella categoria A2 non è da meno la compagna Emily che conclude la gara con il 12esimo posto su un lotto di 25 agguerrite ginnaste provenienti da tutta Italia, riconfermando anche lei il secondo posto per la regione Emilia Romagna e migliorando la posizione ottenuta alla fase zonale con il terzo posto per la zona tecnica 2.

Grande orgoglio e soddisfazione per la società bizantina e in particolare per le allenatrici Camilla Casadio, Sara Tiene e Alessia Gugliermetti che vedono crescere di giorno in giorno queste piccolissime ginnaste e raccogliere i risultati del duro lavoro. L’Edera Ravenna è stata l’unica società della città di Ravenna ad aver partecipato a tutte le fase nazionali del circuito gold di ginnastica ritmica ed ad averla rappresentata in veste ufficiale in tutte le competizioni. L’ultimo appuntamento del circuito gold sarà il campionato d’Insieme che inizierà con le fasi regionali la prossima settimana e la storica società è già al lavoro per la preparazione di questo campionato con ben due squadre, con l’obbiettivo di centrare anche in questa competizione la prestigiosa fase nazionale.