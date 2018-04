Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri in gara per la Coppa del Mondo

Reduce dalla prima prova disputata a Sofia dal 30 marzo al 1 aprile, dove è entrata in finale al cerchio conquistando il quinto posto assoluto, la ginnasta ravennate Milena Baldassarri sarà in gara a Pesaro dal 13 al 15 aprile nella seconda prova di coppa del mondo. L'atleta dell'Edera ha eseguito per la prima volta il nuovo esercizio e ora prosegue il percorso con la nazionale in vista dei prossimi campionati del mondo che si svolgeranno nel mese di settembre a Sofia.