Ginnastica ritmica, oro per lo Zodiaco al Campionato Gold allieve

Domenica si è svolta a Cesena la prima prova del campionato Gold allieve. Nella categoria A1 al loro esordio nel massimo campionato federale Margherita Fucci si classifica prima; ottimo anche il quarto posto di Bianca Lucchi. Nella categoria A2 Camilla Pagnani, a causa di un grosso errore al cerchio, si classifica quarta disputando comunque una bellissima gara.

Prossimo appuntamento fra due settimane con la seconda prova valida per l'ammissione alla zona tecnica. Il giorno prima, sempre a Cesena, si è svolta la prima prova del campionato Silver serie D categorie Lc, Ld, Le e squadre up, miste e base. Ottimo piazzamento per le giovani ginnaste dello Zodiaco che ottengono un primo e un terzo posto nella squadra mista tre cerchi - due palle. Prime classificate: Goj Johanna, Errani Anna, Negosanti Chiara, Deserti Alice e Tosi Noemi. Terze classificate: Rebecca Rusalen, Gelli Chiara, Lubrano Valentina, Miani Lara e Zangaglia Viola. Nella categoria Silver serie D Lc si classifica al sesto posto la squadra composta da: Tabellini Annachiara, Pollaci Eleonora, De mare Giulia, Emma Falletti e all’ottavo posto Margherita Silvestri, Chiara Albicini e Foli Elena. Nella categoria Silver serie D Ld quarto posto per la squadra formata dalle ginnaste Bonitta Vittoria, Evangelisti Linda e Dirani Nicole. Soddisfatte le tecniche Arianna Andreoni, Benedetta Versari e Maddalena Guarino.

