Ginnastica ritmica, ottimi piazzamenti per la Rhythmic al Campionato regionale

Si è svolta nel weekend del 14 e 15 aprile a San Marino la seconda prova del campionato regionale di ginnastica ritmica Uisp. Ottimi i piazzamenti delle atlete della Asd Rhythmic Ravenna in questa competizione. Nella terza categoria esordienti Rachele Gualdi ottiene il titolo regionale all’attrezzo Fune e il bronzo regionale al Corpo Libero. Bronzo regionale per il Collettivo Allieve composto da Aurora Ferri, Sofia Rossano e Alessandra Savorelli; titolo regionale invece per il Collettivo Esordienti di Linda Buscherini, Anna Gregi e Rachele Gualdi; Linda Buscherini è bronzo regionale nella quarta categoria esordienti; argento regionale per Agata Migliaccio nella terza categoria Junior attrezzo Nastro; bronzo e regionale per Alice Flamigni, Arianna Calistri, Beatrice Mengucci, Karen Foschi e Matilde Ravaioli nella categoria Collettivo Junior/Senior. Buonissimi risultati in vista del Campionato Nazionale che si terrà tra fine maggio e inizio giugno a Bologna.