Ginnastica ritmica, ottimi risultati per Endas Zodiaco al torneo allieve gold

Sabato si è svolta a Chieti la finale nazionale del torneo Gold Allieve della federazione ginnastica d’Italia. Nella categoria Allieve 2009-2010 Margherita Fucci si classifica con un ottimo quarto posto, mentre la compagna Bianca Lucchi giunge settima su un lotto di ben 45 ginnaste in gara. Nella categoria allieve 2007-2008 Nicole Gramellini entra nella top venti delle migliori ginnaste italiane. Una conclusione di campionato più che soddisfacente per le tecniche dell’Endas Cervia in collaborazione con Lo Zodiaco di Ravenna Simona Ravaioli, Yana Syniel’Nikova, Elisa Zanzi e Marzia Celotti.