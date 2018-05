Ginnastica ritmica, ricco bottino per la Rhythmic ai Campionati nazionali Uisp

Dal 25 al 27 maggio le ginnaste della società Rhythmic Ravenna hanno partecipato ai Campionati Nazionali Uisp di ginnastica ritmica svoltisi a Zola Predosa, ottenendo notevoli risultati. Tre titoli nazionali, due argenti, un bronzo e altri ottimi piazzamenti è il bottino delle ginnaste ravennati. Doppietta per Chiara Morelli, campionessa nazionale nella terza Categoria Senior attrezzo fune e cerchio; Arianna Calistri, Beatrice Mengucci, Matilde Ravaioli, Karen Foschi, Alice Flamigni campionesse nazionali nella categoria collettivo Junior/Senior; argento di Linda Buscherini, Anna Gregi, Rachele Gualdi nella categoria collettivo esordienti; argento conquistato da Agata Migliaccio in terza categoria junior attrezzo nastro; bronzo per Margherita Ferri ed Eleonora Vitali nella Coppia 1 fune 1 cerchio; quarta classificata (su 22 atlete) Rachele Gualdi terza categoria esordienti corpo libero. Da segnalare anche le performance di Aurora Ferri, Alessandra Savorelli e Sofia Rossano. Appuntamento ora al prestigioso Campionato Nazionale d’Insieme gold della Federazione Ginnastica d’Italia che si svolgerà il 9 giugno a Fabriano.