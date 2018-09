Ginnastica ritmica, riparte con 2 argenti la stagione dell'Edera Ravenna Ritmica

Domenica si è svolta a Parma la prima prova regionale del campionato di squadra allieve competizione in cui sono scese in pedana ben 2 squadre dell’Edera Ravenna Ritmica conquistando ben 2 argenti. Nella categoria allieve 2 Argento per la squadra composta da Sibilla Radolovich, Sara Gardini, Allegra Jakic, Matilde Oldano e Martina Pieralisi a pochissimi decimi dalla vetta a causa di alcune grosse imprecisioni che fanno ben sperare per le prossime fasi.

Nella categoria Allieve 3 Argento per la squadra composta da Giulia Zanni, Margherita Ravaioli, Aldea Pasho e dalle piccolissime Alice Vandini, Caterina Caidi e Rebecca Semeraro Veneziano queste ultime dell’anno 2010 e alla loro primissima esperienza in campo gara.

Inizio più che positivo quindi per la sezione Ritmica dell’Edera Ravenna che si riconferma fra le società più forti della regione e che vede i primi frutti del lavoro portato avanti nei mesi estivi dalle tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene. Appuntamento fra due settimane a Bibbiano per la seconda prova regionale di campionato dove si cercherà di migliorare ancora.