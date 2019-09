Ginnastica ritmica, ripartono le competizioni della Rhythmic Ravenna

Dopo la pausa estiva riaprono le competizioni di ginnastica ritmica del circuito federale e le ginnaste della Asd Rhythmic Ravenna conquistano subito due pass per il Campionato Nazionale d’Insieme gold, che si svolgerà il 5 ottobre a Fabriano. Domenica si è svolta a Cervia la fase regionale del campionato d’insieme valida per la qualificazione alla fase nazionale. Anna Gregi, Linda Buscherini, Morena De Simone, Rachele Gualdi e Gaia Cutri salgono sul secondo gradino del podio nella categoria allieve (5 palle) sia nella classifica di giornata sia in quella regionale qualificandosi così per il campionato nazionale, visto che da regolamento solo le prime tre classificate di questa categoria accedono alla fase successiva.

Nella categoria giovanile (5 cerchi) ottengono il secondo pass Greta Ancarani, Sofia Rossano, Alessandra Savorelli, Aurora Ferri e Martina Guerrini classificandosi al quinto posto regionale. Ottima la prestazione delle compagne più piccole Anna Colli, Benedetta Campoli, Laura Leoni, Greta Benelli, Ambra Santi, Sofia Carol Rossillo e Martina Testa. Orgogliose di questo traguardo le istruttrici Romina Cicognani, Valentina Graffiedi e Ludovica Pazzaglia.