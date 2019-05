Ginnastica ritmica, tante medaglie per la Rhythmic ai Campionati nazionali Uisp

Dal 23 al 26 maggio le ginnaste della società Rhythmic Ravenna hanno partecipato ai Campionati Nazionali Uisp di ginnastica ritmica svoltisi a Follonica ottenendo notevoli risultati. Un titolo nazionale, due argenti, tre bronzi e altri ottimi piazzamenti è il bottino delle ginnaste ravennati. Questi i risultati: Arianna Calistri, Giulia Caravita, Beatrice Mengucci, per il secondo anno consecutivo, campionesse nazionali nella categoria collettivo Junior/Senior; doppio argento per Ambra Santi nella terza categoria esordienti specialità corpo libero e palla; bronzo per Greta Benelli, Gaia Cutri, Stella Rossetto nella categoria collettivo esordienti e per Beatrice Mengucci nella 3 a categoria senior 2003 specialità palla e clavette; quinta classificata Gaia Cutri, terza categoria esordienti elite fune, sesta classificata Linda Buscherini terza categoria allieve cerchio, ottava classificata Anna Gregi terzaa categoria allieve corpo libero. Da segnalare anche le performance di Rachele Gualdi, Adelina Fistican e Morena De Simone. Appuntamento ora al prestigioso Campionato Nazionale d’Insieme gold della Federazione Ginnastica d’Italia che si svolgerà il 1 giugno a Torino.