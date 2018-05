Ginnastica ritmica, tre campionesse nazionali per l'Edera ai nazionali Uisp

Giovedì 24 Maggio è iniziato il Campionato Nazionale Uisp di Ginnastica Ritmica che come ogni anno vede impegnate le ginnaste di 1-2-3-4 categoria susseguirsi in competizioni in una gara lunga 11 giorni, che quest’anno ha sede a Zola Pedrosa e che terminerà domenica 3 giugno.

L’Edera Ravenna Ritmica è presente alla competizione con ben 30 ginnaste divise nei vari livelli e nelle varie fasce d’età dopo aver ottenuto la qualificazione a questa importante fase grazie ai bellissimi piazzamenti ottenuti nelle fasi regionali. Si sono appena conclusi i primi 4 giorni di gara riservati alle ginnaste appartenenti alla terza categoria e per l’Edera Ritmica non sono mancate le soddisfazioni: l'Edera è riuscita a collezionare 3 medaglie d’oro e 1 medaglia d’argento. Nella terza categoria allieve 2007 Martina Striolo si aggiudica il titolo di Campionessa Nazionale Uisp 2018 alla specialità fune grazie a brillante prestazione; stesso titolo per la compagna Martina Padoan che si aggiudica il titolo di Campionessa Nazionale Uisp 2018 nella specialità nastro e inoltre centra una bellissima medaglia d’argento alla specialità palla, aggiudicandosi quindi il titolo di Vicecampionessa Nazionale Uisp 2018 alla palla. Nella terza categoria senior la compagna di squadra più grande Giulia Mazzotti conquista il titolo di Campionessa Nazionale Uisp 2018 nella specialità nastro con una bellissima prestazione. Ottimi i risultati in terza categoria allieve anche per le compagne Sibilla Radolovich, 11esimaa alla fune e decima al cerchio, Sara Gardini settima alla palla e quarta al nastro e Martina Bondi, sesta al cerchio e ottava alle clavette. Nella terza categoria esordienti Giulia Zanni chiude al sesto posto al cerchio e al 12esimo posto al corpo libero e le compagne Martina Striolo, Martina Bondi e Martina Padoan guadagnano un ottima sesta posizione nella categoria collettivo corpo libero allieve. Grande soddisfazione per la società Edera Ravenna per questo inizio di campionati, che continuerà nei prossimi giorni con le ginnaste di 1 e 2 categoria.