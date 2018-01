Ginnastica ritmica, un esordio d'argento per l'Edera al campionato Gold

Inzio positivo anche al campionato di specialità gold con un bellissimo argento per l’Asd Edera Ravenna sezione ritmica. Un’altra splendida affermazione che arriva nella giornata di domenica: medaglia d’argento e secondo posto per Chiara Solaini nella categoria Junior alle clavette, seguita da un ottimo quarto posto di Marta Siboni sempre a questo attrezzo. Un po’ troppi errori invece all’attrezzo cerchio, dove le atlete Chiara Solaini e Marta Siboni chiudono rispettivamente al settimo e decimo posto, ma comuqnue con un buonissimo margine di

miglioramento.

Buona prestazione anche nella categoria Senior per Giulia Mazzotti, che con due ottime esecuzioni chiude al quinto posto al nastro e all’ottavo posto al cerchio. Giornata storta invece per Carlotta Bissi, che non riesce a brillare e commette diversi errori che compromettono la sua posizione in classifica. Forte la voglia di migliorare per la seconda prova e la spinta delle tecniche Sara Tiene e Camilla Casadio a non mollare.