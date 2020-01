Ginnastica ritmica, un oro e un argento per l'Edera ai campionati regionali Silver

Domenica 26 gennaio si è svolta a Formigine la prima prova regionale del campionato individuale LA Silver gara del circuito Fgi. L'Edera Ravenna era presente alla competizione con 7 ginnaste che si sono ben comportate presentando delle buone esecuzioni e conquistando alla fine della giornata di gara un oro e un argento. Nel dettaglio: Categoria A1: 4a classificata Giorgia Moretti, 5a classificata Nicole Ballardini, 12a classificata Vittoria Francesconi; Categoria A3: Oro per Martina Aquino, 4a classificata Giorgia di Como, 7a classificata Catalina Butnaru; Categoria A4: Argento per Irene Vecchio. Bilancio quindi più che positivo per Edera Ravenna, che vede iniziare nel migliore dei modi le gare del circuito Silver per l'anno 2020.