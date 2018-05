Ginnastica ritmica, una campionessa e due vice per lo Zodiaco ai Campionati Nazionali Uisp

È questo l'ottimo bottino ottenuto a Zola Pedrosa ai Campionati Nazionali Uisp dalle ginnaste dello Zodiaco di Ravenna. Nella quarta categoria esordienti anno 2009 Bianca Lucchi si laurea campionessa italiana; sempre nella stessa categoria ma annata 2008 Camilla Pagnani vola al secondo gradino del podio nazionale. Nella terza categoria allieve anno 2006 Noemi Tosi è vicecampionessa italiana specialità palla e settima al cerchio. Ottimo il quarto posto al corpo libero e il sesto alla fune sempre nella stessa categoria per la compagna Viola Zangaglia. Nella terza categoria allieve anno 2007 Giada Sintoni si classifica quarta al corpo libero e quarta al cerchio, mentre la compagna Paola De Mare giunge sesta al corpo libero e quarta alla palla. Una due giorni di campionato con grandi risultati in vista del campionato nazionale Silver federale previsto per fine giugno.